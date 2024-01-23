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Телефоны
Опубликовано 23 января 2024, 00:45
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Правда ли, что у старшего смартфона Vivo камера лучше, чем в Samsung S23 Ultra

Что лучше брать ради хороших фотографий?
Флагманский Samsung S23 Ultra сравнили с лучшим по качеству камеры китайским смартфоном 2023 г. Ведущий YouTube-канала The Tech Phenomena сравнил снимки, сделанные в разных условиях на Vivo X100 Pro и Samsung S23 Ultra.

Vivo X100 Pro в отличие от S23 Ultra позволяет делать фото c разными цветовыми профилями. Например, это Vivid Colors, Zeiss Natural Colors, Textured. Примеры снимков — ниже.

Макроснимки по качеству у X100 Pro оказываются заметно лучше, чем у Samsung. При использования зума (при 10-кратном увеличении) разницы между фотографиями вы особо не заметите.

На селфи-фото видно, что HDR работает гораздо лучше на Vivo X100 Pro. Однако в портретном режиме иногда Vivo хуже обрабатывает края объекта. Ночные снимки на фронтальную камеру более приятными кажутся на Samsung.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© The Tech Phenomena

В ночном режиме почему-то S23 Ultra фотографирует ужасно по сравнению с Vivo X100 Pro. Та же ситуация со снимком Луны: он получился более детализированным на Vivo.

Вывод

Как выяснилось, у S23 Ultra есть немало недочётов в камере. Это видно в сравнении с Vivo X100 Pro, которые часто делает более качественные снимки.

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