Правда ли, что в кнопочных телефонах бывают встроенные неудаляемые вирусы

Лаборатория «МегаФона» тестирует абонентское оборудование: смартфоны, планшеты, модемы и роутеры. При этом тестируются не только устройства, которые продаёт непосредственно оператор сотовой связи. Сторонние устройства привозят в лабораторию сами производители. У лаборатории есть мобильная сеть, выделенная в отдельный сегмент.

Одной из причин такой изолированности является наличие в устройствах вредоносных программ. «К нам попадают разные устройства, недавно широко обсуждалось то, что в кнопочных телефонах могут быть трояны, которые отправляют платные SMS, впрочем, они могут быть и в смартфонах», — пояснил Джакония. По его словам, когда многие кнопочные телефоны, попадавшие в лабораторию, грешили такими троянами. Сегодня такое происходит реже. Отмечается, что трояны обычно присутствуют только в моделях С-брендов и могут попасть в прошивку аппарата либо в Китае, либо в России.