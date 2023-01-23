Правда ли, что в новом Xiaomi камера лучше, чем в iPhone 14 Pro Max и самом дорогом Samsung

Правда ли, что в новом Xiaomi камера лучше, чем в iPhone 14 Pro Max и самом дорогом SamsungПоказали результаты одного теста
В одном из выпусков на YouTube-канале TechTablets эксперт сравнил по качеству фото и видео, сделанные с iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra. Окажется ли китайский смартфон лучше?
Фото: TechTablets
Ведущий YouTube-канала TechTablets сравнил камеры топовых смартфонов iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra. Победит ли последний в этой борьбе?
Первым делом эксперт оценил видеосъёмку. Он сравнивал запись видео с фронтальной камеры, с ультраширокоугольной камеры, в разрешении 4К 60 к/с, с основной камеры, с телефотообъектива. Также рассматривались режим Action, Super Steady, съёмка видео при плохих условиях освещения.
На фронтальную камеру Xiaomi 12S Ultra в отличие от остальных протестированных моделей не может записывать видео в 4К. Из-за этого качество картинки само по себе оказывается у него тоже гораздо хуже.
У сверхширокоугольных камер во всех случаях есть цифровая стабилизация. В целом самыми стабильными были Samsung и Xiaomi.
В разрешении 4К 60 к/с со съёмкой все камеры справляются хорошо. Особую разницу вы вряд ли между ними заметите.
С автофокусировкой проблем тоже не было во всех случаях. Что касается зума, то на Samsung можно было приблизить объект в 10 раз, на Xiaomi - в 13 раз, а на iPhone - только в три раза.
Во время съёмки в режиме Action и с функцией Super Steady лучше остальных показал себя iPhone 14 Pro Max.
При слабом освещении все устройства выдают примерно одинаковые результаты.
Далее специалист перешёл к фотографиям. Селфи-фото более приятными по цветам получаются на Samsung. Снимки в портретном режиме по деталям и цветопередаче вновь лучше у S22 Ultra, но iPhone 14 Pro Max при этом лучше справляется с тенями. Примеры фото - ниже.
Фотографии со сверхширика во всех случаях выглядят очень хорошо. Но цветовой баланс на Xiaomi ведущему не очень понравился. Примеры всех снимков вы можете увидеть ниже.
Возможности зума у всех смартфонов разные. Оптический зум есть во всех случаях, но у iPhone 14 Pro Max он трёхкратный, у Samsung S22 Ultra - десятикратный, у Xiaomi 12S Ultra - пятикратный. Но в целом лучше всего детализация оказывается у Samsung.
При слабом освещении сверхширики справляются плохо со съёмкой на всех смартфонах. Тем не менее в ночное время в целом фотографирует лучше остальных Xiaomi 12S Ultra.
Вывод
iPhone 14 Pro Max по качеству видеосъёмки оказывается лучше, чем по качеству звука. Ну и в целом он в плане видео был лучше остальных.
С приближением объектов лучше остальных справляется Samsung Galaxy S22 Ultra.
Лучшие дневные снимки выходят тоже на iPhone. Также он лучший в плане стабилизации в процессе записи видео.
Наконец, портреты и ночные фото делает лучше остальных S22 Ultra.