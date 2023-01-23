Правда ли, что в новом Xiaomi камера лучше, чем в iPhone 14 Pro Max и самом дорогом Samsung

Ведущий YouTube-канала TechTablets сравнил камеры топовых смартфонов iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra. Победит ли последний в этой борьбе?

Первым делом эксперт оценил видеосъёмку. Он сравнивал запись видео с фронтальной камеры, с ультраширокоугольной камеры, в разрешении 4К 60 к/с, с основной камеры, с телефотообъектива. Также рассматривались режим Action, Super Steady, съёмка видео при плохих условиях освещения.

На фронтальную камеру Xiaomi 12S Ultra в отличие от остальных протестированных моделей не может записывать видео в 4К. Из-за этого качество картинки само по себе оказывается у него тоже гораздо хуже.

У сверхширокоугольных камер во всех случаях есть цифровая стабилизация. В целом самыми стабильными были Samsung и Xiaomi.

В разрешении 4К 60 к/с со съёмкой все камеры справляются хорошо. Особую разницу вы вряд ли между ними заметите.

С автофокусировкой проблем тоже не было во всех случаях. Что касается зума, то на Samsung можно было приблизить объект в 10 раз, на Xiaomi - в 13 раз, а на iPhone - только в три раза.

Во время съёмки в режиме Action и с функцией Super Steady лучше остальных показал себя iPhone 14 Pro Max.

При слабом освещении все устройства выдают примерно одинаковые результаты.

Далее специалист перешёл к фотографиям. Селфи-фото более приятными по цветам получаются на Samsung. Снимки в портретном режиме по деталям и цветопередаче вновь лучше у S22 Ultra, но iPhone 14 Pro Max при этом лучше справляется с тенями. Примеры фото - ниже.