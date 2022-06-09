Правда ли, что в Xiaomi Poco X4 Pro ухудшили камеру в сравнении с Poco X3 Pro

Poco X3 Pro можно назвать одним из лучших смартфонов, которые выходили за последние несколько лет. При этом с Poco X4 Pro не всё так просто, и у этой версии характеристики отчасти хуже. Эксперт канала «Честный блог» на YouTube сравнил эти аппараты по качеству фото- и видеосъёмки.

Первым делом специалист оценил видеовозможности устройств. Фронтальная камера днём выдаёт схожую картинку, даже немного лучше она получается на Poco X4 Pro. Вечером основная камера в Full HD 30 к/с (поскольку X4 Pro не умеет снимать в 4К в отличие от X3 Pro) по цветопередаче и детализации лучше оказывается на Poco X4 Pro, однако стабилизация у новой версии однозначно работает хуже. При этом сверхширокоугольная камера у X4 Pro очень слабая по сравнению с X3 Pro.

Далее эксперт перешёл к фотографиям. Сначала он рассмотрел портретные снимки. На основную камеру без режима портрета засветов больше заметно на фото с X3 Pro, также этот смартфон делает более контрастные и детализированные фотографии. То же самое касается портретного режима.

Фото заката получились разные. С X3 Pro - фиолетового оттенка, с X4 Pro - голубоватого. Ближе к реальности был последний смартфон. Картинка также в целом более контрастная выходит на Poco X3 Pro и более светлая - на X4 Pro. Причём видно это и при сравнении фотографий, сделанных днём. Режим HDR тоже лучше работает на Poco X4 Pro, то есть засветов при фотографировании заката он выдаёт меньше.