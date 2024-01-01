Правда ли, что Vivo X100 Pro уже превзошёл iPhone 15 Pro Max по камере и другим характеристикам

Vivo X100 Pro — это первый в мире смартфон на MediaTek Dimensity 9300. Причём по камерам зачастую в сравнении с Vivo X90 Pro Plus и iPhone 15 Pro Max показывает себя новинка очень даже неплохо.

Характеристики Vivo X100 Pro вы можете увидеть ниже. Комплектация у смартфона хорошая. Это кабель, зарядка на 100 Вт, документация, иголка, защитная плёнка сразу же на экране, силиконовый чехол.

Сканер отпечатков пальца у Vivo X100 Pro оптический, и он по скорости и точности всё же уступает ультразвуковому у Vivo X90 Pro+.

Кроме того, производитель сделал теперь так, что все приложения на Vivo X100 Pro работают с частотой обновления 120 Гц. Что касается тача в 300 Гц, то выставлять эту частоту вам придётся вручную при необходимости.

Работает смартфон на Dimensity 9300. Из вариантов памяти вам доступно 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512/1024 ГБ внутренней памяти. Во время игры у Vivo X100 Pro не снижается яркость из-за нагрева, как у Xiaomi или iPhone, не снижается FPS до 60, он не греется сильно и не разряжает батарею.