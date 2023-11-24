Предложения Apple на «Черную пятницу»: скидки до 25% на аксессуары и не только

Аксессуары MagSafe, в том числе ярких цветов, также продаются с дополнительной скидкой $6, а базовый черный чехол стоит «всего» $48.

Можно еще и купить трекер Apple AirTag со скидкой 9% кораллового, таупового или тихоокеанского синего цвета, изготовленный из того же материала, что и чехлы FineWoven.

Нужна большая скорость зарядки? Присмотритесь к двойному адаптеу питания USB-C мощностью 35 Вт со скидкой 25%, который теперь можно приобрести за 44 доллара.

Но это еще не все - любители устройств Apple могут приобрести Magic Trackpad, мышь и клавиатуру тоже со скидкой.

И помните, что «Черная пятница» скоро закончится.