Предложения Apple на «Черную пятницу»: скидки до 25% на аксессуары и не только

Предложения Apple на «Черную пятницу»: скидки до 25% на аксессуары и не толькоПриятных покупок
В рамках распродажи «Черная пятница» на Amazon начали действовать скидки на «самые необходимые» аксессуары Apple. Получите скидку 10% на чехлы FineWoven, и не только.
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Аксессуары MagSafe, в том числе ярких цветов, также продаются с дополнительной скидкой $6, а базовый черный чехол стоит «всего» $48.
Можно еще и купить трекер Apple AirTag со скидкой 9% кораллового, таупового или тихоокеанского синего цвета, изготовленный из того же материала, что и чехлы FineWoven.
Нужна большая скорость зарядки? Присмотритесь к двойному адаптеу питания USB-C мощностью 35 Вт со скидкой 25%, который теперь можно приобрести за 44 доллара.
Но это еще не все - любители устройств Apple могут приобрести Magic Trackpad, мышь и клавиатуру тоже со скидкой.
И помните, что «Черная пятница» скоро закончится.