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Сегодня 17:30
Предложены необычные варианты расположения камер в смартфонах
В виде крестика и ромба
Realme предложила необычные варианты расположения камер в смартфонах. Если использовать идеи компании, то можно разнообразить внешность современных мобильных устройств.
Наработки Realme нашлись в документации Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA). Компания придумала четыре варианта исполнения многомодульной камеры на задней панели смартфона.
Один из вариантов использует форму ромба, при этом четыре модуля размещены в его углах, а пятый — посередине. В другом варианте используется круглый элемент дизайна, но сами датчики внутри него расположены не самым привычным способом.
Realme
Третий и четвёртый варианты предлагают располагать модули камеры в виде символов «Х» и «+».
Realme
Поскольку это лишь идеи, пока неясно, воплотит ли Realme их в реальность.