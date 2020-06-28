Предложены необычные варианты расположения камер в смартфонах

Наработки Realme нашлись в документации Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA). Компания придумала четыре варианта исполнения многомодульной камеры на задней панели смартфона.

Один из вариантов использует форму ромба, при этом четыре модуля размещены в его углах, а пятый — посередине. В другом варианте используется круглый элемент дизайна, но сами датчики внутри него расположены не самым привычным способом.