Предоставляющая спутниковую связь обычным телефонам Skylo получила $30 млн

Основанная в 2017 году компания Skylo привлекла около 183 миллионов долларов для поддержки СМС и других услуг в районах без покрытия сотовой связи. Новое финансирование поможет компании обновить сетевое оборудование и расширить спектр услуг, включая поддержку новых смартфонов, таких как Google Pixel 9.

В настоящее время Skylo работает в 35 странах на пяти континентах, а недавно вышла на рынок Бразилии, Австралии и Новой Зеландии благодаря партнерству с Viasat. Компания планирует расширять охват рынка, инвестировать в продажи и маркетинг, а также изучать возможности спутниковой связи для носимых устройств.