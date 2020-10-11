Предсказан самый популярный iPhone из линейки 2020 года

Поколение iPhone 2020 года будет включать в себя четыре модели: 5,4-дюймовую iPhone 12 mini, 6,1-дюймовые iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а также 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

По мнению Куо, самой популярной моделью станет именно iPhone 12. Аналитик утверждает, что в поставках по 20% будет отведено iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и Pro Max. А вот 40-процентную долю составит стандартный iPhone 12.

Это может удивить, так как самым дешёвым смартфоном из новинок будет iPhone 12 mini. Тем не менее, Куо считает, что этот смартфон слишком мал, чтобы привлечь массового покупателя.