Предсказан выпуск сразу трёх недорогих iPhone SE в 2021 году

Сообщается, что в 2021 году Apple выпустит 5,5-дюймовый смартфон с двойной камерой и на процессоре A14 Bionic. Также он получит кнопку Home со сканером отпечатков пальцев. Второй iPhone SE будет 6,1-дюймовым, дактилоскопический датчик у него уже будет встроен в дисплей. Третья модель тоже получит 6,1-дюймовый экран, но сканер отпечатков пальцев у неё расположится в боковой кнопке. Стоить эти смартфоны должны менее $500.

Пока к этой информации следует относиться с долей скепсиса.