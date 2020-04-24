Предсказаны вероятные цены на новые iPhone

Об этом пишет издание BGR, ссылаясь на аналитика UBI Research и инсайдера Чон Хун Ли (Chung-Hoon Lee). Он считает, что iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном будет стоить $600-$700, поскольку может быть оснащён OLED-дисплеем от китайской компании BOE. А она предлагает Apple компоненты по выгодным ценам.

6,1-дюймовый iPhone 12, по словам аналитика, будет стоить около $750. Кроме того, Apple выпустит две старших модели — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Они будут оценены в $999 и $1099 соответственно.

Впрочем, к этой информации стоит относиться с долей скепсиса, потому что она неофициальная, да и из-за ситуации в мире многое может измениться.