Представлен 3-дюймовый смартфон на Android 13. Да, вы не ослышались

Благодаря восьмиядерному процессору MediaTek Helio G99, построенному по техпроцессу 6 нм, Jelly Star превосходит своего предшественника, Jelly 2E, в три раза. Заявлены также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.2 с возможностью расширения через MicroSD.

Несмотря на компактные размеры, Jelly Star не уступает в возможностях камеры: он оснащен 48 МП задней и 8 МП фронтальной камерами.