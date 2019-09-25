Представлен Android 10 для дешёвых смартфонов

Называется она Android 10 (Go edition). По сравнению с предыдущей Android 9 Pie (Go edition) новая версия работает быстрее и лучше защищена. Например, приложения в ней запускаются на 10% быстрее.

За безопасность отвечает протокол шифрования Adiantum. Он был создан Google специально для недорогих и слабых устройств. Благодаря ему шифрование осуществляется без снижения производительности.

Google также обновила ряд приложений для системы, сделав их эффективнее. YouTube Go, например, стало потреблять меньше энергии.

Смартфоны с Android 10 (Go edition) из коробки появятся до конца осени текущего года.