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Опубликовано 06 сентября 2024, 16:30
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Представлен Bluetooth 6.0: на что он способен

Усовершенствования, которые повысят эффективность Find My и не только
Bluetooth SIG представила спецификации Bluetooth 6.0, которые вносят ряд существенных улучшений в протокол беспроводной связи. Среди наиболее заметных усовершенствований — Bluetooth Channel Sounding, функция, призванная повысить точность отслеживания устройств, что особенно полезно для сети Find My от Apple, пишут СМИ.
Представлен Bluetooth 6.0: на что он способен
© Ferra

Bluetooth 6.0 обещает «истинное понимание расстояния» с сантиметровой точностью на значительных расстояниях. Это усовершенствование должно произвести прорыв в отслеживании устройств с помощью технологии Bluetooth, позволив создать более точные сервисы определения местоположения, отмечает 9to5Mac.

Особенно выиграет от этой новой возможности приложение Apple Find My network, которое в настоящее время использует сверхширокополосную технологию для точного измерения расстояния. Повышенная точность определения расстояния с помощью Bluetooth 6.0 поможет пользователям более эффективно находить потерянные устройства.

Кроме того, Bluetooth 6.0 предлагает расширенные функции безопасности, включая улучшенную аутентификацию цифровых ключей, а также поддерживает более крупные «кадры» данных и меньшую задержку для аудиоприложений.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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