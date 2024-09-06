Представлен Bluetooth 6.0: на что он способен

Bluetooth 6.0 обещает «истинное понимание расстояния» с сантиметровой точностью на значительных расстояниях. Это усовершенствование должно произвести прорыв в отслеживании устройств с помощью технологии Bluetooth, позволив создать более точные сервисы определения местоположения, отмечает 9to5Mac.

Особенно выиграет от этой новой возможности приложение Apple Find My network, которое в настоящее время использует сверхширокополосную технологию для точного измерения расстояния. Повышенная точность определения расстояния с помощью Bluetooth 6.0 поможет пользователям более эффективно находить потерянные устройства.

Кроме того, Bluetooth 6.0 предлагает расширенные функции безопасности, включая улучшенную аутентификацию цифровых ключей, а также поддерживает более крупные «кадры» данных и меньшую задержку для аудиоприложений.