Представлен бюджетный «клон iPhone» за $100 — Nubia V80 Design

Внешне новинка сильно напоминает последние модели iPhone — камера расположена в широкой полосе по всей задней панели, а вспышка находится сбоку. Смартфон оснащён 6,75-дюймовым экраном Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП, а основная система включает 50 МП главный сенсор и 2 МП датчик глубины.

Внутри установлен процессор Unisoc T7280, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Работает устройство на MyOS 16, созданной на базе Android 16. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, разъём 3,5 мм и порт USB-C.