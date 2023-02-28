Представлен бюджетный клон прозрачного Nothing Phone (1)

Впрочем, помимо подсвеченной задней панели в Unihertz Luna больше нет ничего общего с флагманом Nothing. Он оснащён процессором MediaTek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, батареей ёмкостью 5000 мАч, зарядкой мощностью 18 Вт, тройной камерой с 108-мегапиксельным датчиком и разъёмом для наушников.

К сожалению, компания не поделилась подробностями о дате выпуска телефона. Представитель Unihertz сообщил, что Luna выйдет в марте и будет стоить «не более 300 долларов».