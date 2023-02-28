Представлен бюджетный клон прозрачного Nothing Phone (1)Будет стоить не более 300 долларов
На MWC 2023 компания Unihertz анонсировала смартфон под названием Luna. Всё бы ничего, если бы его нельзя было спутать при беглом взгляде с Nothing Phone (1).
Фото: Unsplash
Смартфон показал сам основатель Nothing Карл Пей. В левой руке на фото он держит Nothing Phone (1), а в правой — новое устройство Unihertz.
Carl Pei
Впрочем, помимо подсвеченной задней панели в Unihertz Luna больше нет ничего общего с флагманом Nothing. Он оснащён процессором MediaTek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, батареей ёмкостью 5000 мАч, зарядкой мощностью 18 Вт, тройной камерой с 108-мегапиксельным датчиком и разъёмом для наушников.
К сожалению, компания не поделилась подробностями о дате выпуска телефона. Представитель Unihertz сообщил, что Luna выйдет в марте и будет стоить «не более 300 долларов».