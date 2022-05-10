Представлен бюджетный смартфон Honor с дизайном в стиле iPhone 13

Смартфон оснащён 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 720p и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Дизайн задней панели напоминает новые телефоны Apple, по крайней мере в таком стиле выполнен блок камер. Сама система камер состоит из 13-мегапиксельного датчика и светодиодной вспышки.

Процессор Qualcomm работает вместе с 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а объём встроенной памяти составляет 128 ГБ. Также есть слот microSD с поддержкой карт до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, но заряжается он только по 10-Вт зарядке.

Цена пока неизвестна, но судя по характеристикам, смартфон должен быть дешёвым.