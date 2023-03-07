Представлен бюджетный смартфон Realme с Dynamic Island в стиле iPhone

Realme C55 оснащён 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+ с частотой обновления 90 Гц. В его основе лежит SoC MediaTek Helio G88 в сочетании с 6 ГБ/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ/256 ГБ хранилища. В телефоне установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт. Что касается камер на задней панели, Realme C55 поставляется с основным датчиком на 64 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Есть 8-мегапиксельная камера для селфи и видеочатов.

Цена Realme C55 составляет 13 300 рупий (около 12 тысяч рублей по актуальному курсу) в минимальной версии.