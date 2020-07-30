Представлен бюджетный смартфон Samsung с аккумулятором 6000 мАч и новейшей камерой

Смартфон оснащён S-AMOLED-дисплеем диагональю 6,5 дюйма. У Galaxy M31, например, экран был чуть меньше. Устройство работает на процессоре Exynos 9611 частотой 2,3 ГГц. Тут улучшений по сравнению с предыдущими моделями нет. Оперативной памяти у Galaxy M31s либо 6 ГБ, либо 8 ГБ.

Смартфон поддерживает быструю 25-ваттную зарядку. Ёмкость аккумулятора равна 6000 мАч. Чтобы зарядить его полностью, нужно 97 минут.

Фронтальная камера устройства 32-Мп, основная имеет четыре модуля. Основной датчик здесь — новейший Sony IMX682 на 64 Мп. Он дополняется ультраширокоугольным модулем, макромодулем и датчиком глубины.

Стоимость Galaxy M31s начинается с $260.