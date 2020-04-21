Представлен доступный китайский смартфон с отличным экраном и огромной батареей

Смартфон nubia Play получил 6,65-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, что является редким и хорошим показателем. Кроме того, устройство оснащено встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Основная камера у nubia Play получила главный датчик Sony IMX582 на 48 Мп, а также вспомогательные — на 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера — 12-мегапиксельная.

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 765G, имеет 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Питает устройство мощная батарея ёмкостью 5100 мАч. Поддерживается 30-ваттная проводная зарядка.

Цены на nubia Play начинаются с $340 (около 26 тысяч рублей). Продажи в Китае стартуют 24 апреля.