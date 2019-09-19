Представлен флагман Huawei Mate 30, способный записывать видео с полётом пули

Базовый смартфон имеет самый обыкновенный экран диагональю 6,63 дюйма. Pro-модель же получила навороченный экран-«водопад» с соотношением сторон 18,4:9 и диагональю 6,53 дюйма. Это значит, что его края его сильно загнуты (на 88 градусов) и буквально спускаются на боковые грани смартфона. Эта дизайнерская задумка ещё и функциональна. Так, у Mate 30 Pro нет никаких клавиш переключения громкости (вот и приехали). Регулировать звук можно, просто «поглаживая» боковые грани устройства. С помощью этих загнутых краёв также можно управлять действиями в играх и снимать селфи. Если не хочется, чтобы боковые грани реагировали на нажатие, можно это отключить.

Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Также доступна разблокировка по лицу.