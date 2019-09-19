Представлен флагман Huawei Mate 30, способный записывать видео с полётом пули

Различные версии Mate 30 работают на разных версиях процессора: с поддержкой 5G и без. Они отличаются друг от друга частотами, кроме того, 4G-процессор выполнен по старому 7-нм техпроцессу. В России будет доступна только 4G-версия устройства.
Базовый смартфон имеет самый обыкновенный экран диагональю 6,63 дюйма. Pro-модель же получила навороченный экран-«водопад» с соотношением сторон 18,4:9 и диагональю 6,53 дюйма. Это значит, что его края его сильно загнуты (на 88 градусов) и буквально спускаются на боковые грани смартфона. Эта дизайнерская задумка ещё и функциональна. Так, у Mate 30 Pro нет никаких клавиш переключения громкости (вот и приехали). Регулировать звук можно, просто «поглаживая» боковые грани устройства. С помощью этих загнутых краёв также можно управлять действиями в играх и снимать селфи. Если не хочется, чтобы боковые грани реагировали на нажатие, можно это отключить.
Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Также доступна разблокировка по лицу.
Это не единственная новая фишка в управлении смартфоном. В «чёлке» установлен датчик движений, благодаря которому можно управлять устройством дистанционно, жестами. Это пригодится, если руки, например, грязные. Таким способом можно делать скриншоты и прокручивать страницы в вебе. Этот датчик также помогает сделать пользование смартфоном более приватным. Если камера «увидит», что перед экраном находится не один человек, личная информация будет скрыта по умолчанию (например, содержание сообщений в уведомлениях).
Основной упор Huawei сделала на камеру смартфона. У Mate 30 Pro она четверная: два датчика на 40 Мп (один из них — SuperSensing), один — на 8 Мп с телефото-объективом, а также датчик глубины. У Mate 30 камера тройная: с 40-мегапиксельной SuperSensing камерой, с 16-мегапиксельной ультраширокой и 8-мегапиксельной с телефото-объективом. Фронтальная камера имеет 32-мегапиксельный датчик изображения.
Четверная камера Mate 30 Pro позволяет снимать видео в «суперзамедленном режиме» — со скоростью 7680 кадров в секунду при разрешении 720p и со скоростью 960 кадров в секунду при разрешении 1080р. По сути, можно красиво снять летящую пулю. Одна из 40-мегапиксельных и телефото-камера имеют оптическую стабилизацию, а у последней ещё и есть трёхкратный оптический зум.
Работает Mate 30 Pro на аккумуляторе ёмкостью 4500 мАч (у Mate 30 — 4200 мАч). Этого должно хватить для нормальной работы в 5G-сетях. Обе модели поддерживают беспроводную зарядку на 27 Вт (самая быстрая на сегодняшний день) и проводную на 40 Вт. Есть и функция обратной зарядки. Смартфон также может работать в режиме Always-on Display, причём картинка на экране будет цветной и менять оттенки в зависимости от времени суток.
И Mate 30, и Mate 30 Pro выйдут в шести расцветках. Первые четыре из них — чёрный, серебристый, зелёный и фиолетовый. Ещё две — не просто расцветки, но и варианты корпуса, сделанные из кожзаменителя: оранжевого и зелёного.
Работают смартфоны под управлением EMUI 10 на базе Android. Имеют встроенный компилятор Ark.
Mate 30 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 1099 евро. С поддержкой 5G чуть дороже — 1199 евро. Mate 30 c 8 ГБ + 128 ГБ оценён в 799 евро.
Также Huawei показала специальную версию Mate 30 с дизайном от Porsche, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Её цена равна 2095 евро.