Представлен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro с необычным дизайном

Камера OnePlus 10 Pro была разработана совместно с Hasselblad. Основным датчиком тут выступает 48-мегапиксельный Sony IMX89. Он дополняется 50-мегапиксельным Samsung JN1 со свершириком, а также 9-мегапиксельным телефото-модулем с 3,3-кратным оптическим зумом. Селфи-камера представлена 32-мегапиксельным Sony IMX615.

OnePlus также рассказала о функции под названием Hyperboost. Она позволяет вывести аппаратное обеспечение на предел возможностей для игровых целей. Чтобы предотвратить проблемы с перегревом, OnePlus улучшила систему охлаждения.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт — самой быстрой для бренда. Беспроводная зарядка составляет 50 Вт.