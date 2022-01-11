Представлен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro с необычным дизайном

Представлен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro с необычным дизайномЖдём глобальный запуск
Смартфон оснащается 6,7-дюймовым LTPO 2.0 AMOLED-дисплеем разрешением 1440p. Панель поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц. Под капотом у смартфона находится процессор Snapdragon 8 Gen 1.
Камера OnePlus 10 Pro была разработана совместно с Hasselblad. Основным датчиком тут выступает 48-мегапиксельный Sony IMX89. Он дополняется 50-мегапиксельным Samsung JN1 со свершириком, а также 9-мегапиксельным телефото-модулем с 3,3-кратным оптическим зумом. Селфи-камера представлена 32-мегапиксельным Sony IMX615.
OnePlus также рассказала о функции под названием Hyperboost. Она позволяет вывести аппаратное обеспечение на предел возможностей для игровых целей. Чтобы предотвратить проблемы с перегревом, OnePlus улучшила систему охлаждения.
Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт — самой быстрой для бренда. Беспроводная зарядка составляет 50 Вт.
Цены на OnePlus 10 Pro начинаются с 4699 юаней (около 55 тысяч рублей). Когда состоится глобальный запуск смартфона, пока неясно.