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Представлен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro с необычным дизайном

Ждём глобальный запуск
Сегодня в Китае наконец официально представили флагманский смартфон OnePlus 10 Pro. Он получил новейший и мощнейший процессор, второе поколение LTPO-экрана, быструю зарядку и необычный дизайн камеры.
Представлен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro с необычным дизайном

Смартфон оснащается 6,7-дюймовым LTPO 2.0 AMOLED-дисплеем разрешением 1440p. Панель поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц. Под капотом у смартфона находится процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Представлен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro с необычным дизайном

Камера OnePlus 10 Pro была разработана совместно с Hasselblad. Основным датчиком тут выступает 48-мегапиксельный Sony IMX89. Он дополняется 50-мегапиксельным Samsung JN1 со свершириком, а также 9-мегапиксельным телефото-модулем с 3,3-кратным оптическим зумом. Селфи-камера представлена 32-мегапиксельным Sony IMX615.

OnePlus также рассказала о функции под названием Hyperboost. Она позволяет вывести аппаратное обеспечение на предел возможностей для игровых целей. Чтобы предотвратить проблемы с перегревом, OnePlus улучшила систему охлаждения.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт — самой быстрой для бренда. Беспроводная зарядка составляет 50 Вт.

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Цены на OnePlus 10 Pro начинаются с 4699 юаней (около 55 тысяч рублей). Когда состоится глобальный запуск смартфона, пока неясно.

Источник: GSMArena
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