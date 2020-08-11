Представлен флагманский смартфон Xiaomi с рекордной зарядкой и лучшей камерой

В Китае смартфон выйдет под названием Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, а в остальных странах под знакомым нам именем Xiaomi Mi 10 Ultra.

Как и предполагалось, устройство выйдет в двух вариантах дизайна: с керамической задней панелью и с прозрачной крышкой.

Xiaomi Mi 10 Ultra оснащён экраном диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2340 х 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Подэкранной фронтальной камеры в нём нет: она расположена в вырезе в дисплее.

Как мы уже писали, смартфон получил такую конфигурацию камер: основная 48 Мп + телефото 12 Мп + телефото 48 Мп + ультраширокоугольная 20 Мп. Mi 10 Ultra получил высочайшую оценку камеры от специалистов DxOMark.