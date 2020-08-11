Представлен флагманский смартфон Xiaomi с рекордной зарядкой и лучшей камерой
В Китае смартфон выйдет под названием Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, а в остальных странах под знакомым нам именем Xiaomi Mi 10 Ultra.
Как и предполагалось, устройство выйдет в двух вариантах дизайна: с керамической задней панелью и с прозрачной крышкой.
Xiaomi Mi 10 Ultra оснащён экраном диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2340 х 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Подэкранной фронтальной камеры в нём нет: она расположена в вырезе в дисплее.
Как мы уже писали, смартфон получил такую конфигурацию камер: основная 48 Мп + телефото 12 Мп + телефото 48 Мп + ультраширокоугольная 20 Мп. Mi 10 Ultra получил высочайшую оценку камеры от специалистов DxOMark.
В качестве аппаратной основы у него выступает процессор Snapdragon 865, поддерживается до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ постоянной памяти.
Одна из самых интересных «фишек» в Mi 10 Ultra — зарядка. Проводная тут достигает мощности в 120 Ватт, что позволяет зарядить аккумулятор полностью за 23 минуты! Ёмкость его, кстати, составляет 4500 мАч. Мощность беспроводной зарядки тут достигает 50 Вт.
Xiaomi Mi 10 Ultra в версии 8 ГБ/128 ГБ будет стоить 5299 юаней (около 55,7 тысячи рублей), 8 ГБ/256 ГБ — 5599 юаней (около 59 тысяч рублей), 12 ГБ/256 ГБ — 5999 юаней (примерно 63 тысячи рублей), 16 ГБ/512 ГБ — 6999 юаней (73,5 тысячи рублей).