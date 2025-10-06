Представлен HMD Touch 4G — кнопочный телефон с Wi-Fi и сенсорным дисплеем

Аппарат объединяет элементы современных смартфонов и классических кнопочных телефонов, предлагая сенсорный интерфейс при сохранении физической клавиатуры.

По официальному тизеру, HMD Touch 4G получит компактный сенсорный дисплей и поддержку Wi-Fi, что делает его удобным решением для базовых задач, мессенджеров и интернет-подключения без необходимости покупки полноценного смартфона.

Согласно ранним утечкам, устройство оснащено 3-дюймовым LCD-экраном, основной камерой на 5 Мп, фронтальной на 2 Мп, аккумулятором 2960 мАч, портом USB Type-C и защищено по стандарту IP54. За работу отвечает чипсет Unisoc, а также заявлена поддержка сервисов Google.

Официальная презентация HMD Touch 4G намечена на октябрь 2025 года.