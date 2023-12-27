Представлен Huawei Nova 12 Lite: среднебюджетный телефон с отличной селфи-камерой

Представлен Huawei Nova 12 Lite: среднебюджетный телефон с отличной селфи-камеройНеплохой вариант для подарка
В новой серии Nova 12 от Huawei появился Nova 12 Lite - среднебюджетный вариант с дизайном бывшего флагмана Nova 11 Pro. Не обладая самыми современными техническими характеристиками своих собратьев, он может похвастаться OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, мощной основной камерой на 50 МП и селфи-камерой на 60 МП.
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-6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц FHD+.
-50-Мп основная камера, 8-Мп макрокамера
-60 Мп селфи-камера
-Процессор Snapdragon 778G 4G
-Программное обеспечение HarmonyOS 4.0
-Варианты хранения данных 256 ГБ или 512 ГБ
По общему признанию, в Snapdragon 778G 4G нет ничего особенного, однако это все еще неплохой процессор.
При цене 2499 юаней (~350 долларов) за базовую модель с 256 ГБ встроенной памяти или 2799 юаней (~392 доллара) за объем 512 ГБ и нераскрытым (да, все еще не сказали) объемом оперативной памяти в обоих случаях смартфон найдет свою аудиторию.