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15:00, 27 декабря 2023
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Представлен Huawei Nova 12 Lite: среднебюджетный телефон с отличной селфи-камерой

Неплохой вариант для подарка

В новой серии Nova 12 от Huawei появился Nova 12 Lite - среднебюджетный вариант с дизайном бывшего флагмана Nova 11 Pro. Не обладая самыми современными техническими характеристиками своих собратьев, он может похвастаться OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, мощной основной камерой на 50 МП и селфи-камерой на 60 МП.

Представлен Huawei Nova 12 Lite: среднебюджетный телефон с отличной селфи-камерой

© Huawei

-6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц FHD+.

-50-Мп основная камера, 8-Мп макрокамера

-60 Мп селфи-камера

-Процессор Snapdragon 778G 4G

-Программное обеспечение HarmonyOS 4.0

-Варианты хранения данных 256 ГБ или 512 ГБ

По общему признанию, в Snapdragon 778G 4G нет ничего особенного, однако это все еще неплохой процессор.

При цене 2499 юаней (~350 долларов) за базовую модель с 256 ГБ встроенной памяти или 2799 юаней (~392 доллара) за объем 512 ГБ и нераскрытым (да, все еще не сказали) объемом оперативной памяти в обоих случаях смартфон найдет свою аудиторию.

Источник:NoteBookCheck
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Huawei
,
#смартфон
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