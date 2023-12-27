Представлен Huawei Nova 12 Lite: среднебюджетный телефон с отличной селфи-камерой

-6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц FHD+.

-50-Мп основная камера, 8-Мп макрокамера

-60 Мп селфи-камера

-Процессор Snapdragon 778G 4G

-Программное обеспечение HarmonyOS 4.0

-Варианты хранения данных 256 ГБ или 512 ГБ

По общему признанию, в Snapdragon 778G 4G нет ничего особенного, однако это все еще неплохой процессор.

При цене 2499 юаней (~350 долларов) за базовую модель с 256 ГБ встроенной памяти или 2799 юаней (~392 доллара) за объем 512 ГБ и нераскрытым (да, все еще не сказали) объемом оперативной памяти в обоих случаях смартфон найдет свою аудиторию.