Представлен iPhone 16 с новым блоком камер и дополнительной боковой кнопкой

В новых моделях появились важные обновления, включая дополнительную боковую сенсорную кнопку Camera Control, позволяющую делать снимки и управлять зумом, а также Action Button, который ранее был доступен только в версиях Pro.

iPhone 16 оснащен новым блоком камер с 48-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой, улучшенным ночным режимом и возможностью записи 3D-видео для Apple Vision Pro.