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Опубликовано 09 сентября 2024, 21:14
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Представлен iPhone 16 с новым блоком камер и дополнительной боковой кнопкой

Ждем анонс Pro-моделей
Apple представила iPhone 16 и iPhone 16 Plus.
Представлен iPhone 16 с новым блоком камер и дополнительной боковой кнопкой
© Apple

В новых моделях появились важные обновления, включая дополнительную боковую сенсорную кнопку Camera Control, позволяющую делать снимки и управлять зумом, а также Action Button, который ранее был доступен только в версиях Pro.

iPhone 16 оснащен новым блоком камер с 48-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой, улучшенным ночным режимом и возможностью записи 3D-видео для Apple Vision Pro.

Представлен iPhone 16 с новым блоком камер и дополнительной боковой кнопкой
© Apple

Новый процессор A18, встроенный в iPhone 16, обеспечивает прирост производительности до 30% по сравнению с предыдущими моделями. Также улучшены термические характеристики устройства, что способствует более длительной работе без перегрева. Apple обещает увеличение времени автономной работы, хотя точные цифры пока не были раскрыты.

Представлен iPhone 16 с новым блоком камер и дополнительной боковой кнопкой
© Apple

Apple также уделяет большое внимание новым ИИ-функциям, такими как Apple Intelligence, которые будут доступны с обновлением iOS 18.1 в октябре.

Цена iPhone 16 начинается с $799 за версию 128 ГБ, а 16 Plus — с $899 за ту же 128 ГБ версию.

Представлен iPhone 16 с новым блоком камер и дополнительной боковой кнопкой
© Apple
Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
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