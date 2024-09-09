Представлен iPhone 16 с новым блоком камер и дополнительной боковой кнопкой

Представлен iPhone 16 с новым блоком камер и дополнительной боковой кнопкойЖдем анонс Pro-моделей
В новых моделях появились важные обновления, включая дополнительную боковую сенсорную кнопку Camera Control, позволяющую делать снимки и управлять зумом, а также Action Button, который ранее был доступен только в версиях Pro.
iPhone 16 оснащен новым блоком камер с 48-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой, улучшенным ночным режимом и возможностью записи 3D-видео для Apple Vision Pro.
Новый процессор A18, встроенный в iPhone 16, обеспечивает прирост производительности до 30% по сравнению с предыдущими моделями. Также улучшены термические характеристики устройства, что способствует более длительной работе без перегрева. Apple обещает увеличение времени автономной работы, хотя точные цифры пока не были раскрыты.
Apple также уделяет большое внимание новым ИИ-функциям, такими как Apple Intelligence, которые будут доступны с обновлением iOS 18.1 в октябре.
Цена iPhone 16 начинается с $799 за версию 128 ГБ, а 16 Plus — с $899 за ту же 128 ГБ версию.