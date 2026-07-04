Представлен iQOO Z11i: доступный смартфон с 6500 мА·ч и 120 Гц

Опубликовано 04 июля 2026, 09:101 мин.
Представлен iQOO Z11i: доступный смартфон с 6500 мА·ч и 120 ГцОт 190 долларов
iQOO представила в Китае новую бюджетную модель Z11i. Смартфон получил 6,74-дюймовый LCD-экран с разрешением 1600×720. Частота обновления составляет 120 Гц. Яркость экрана достигает 1200 нит. Но не экраном единым может похвастаться смартфон.
© iQOO
В основе процессор Snapdragon 4 Gen 2. Объём оперативной памяти до 8 ГБ, встроенной до 256 ГБ. При желании память можно расширить с помощью карты microSD.
Аккумулятор здесь на 6500 мА·ч. Зарядка поддерживается мощностью 15 Вт, также телефон может сам заряжать другие устройства. Работает смартфон на Android 16 с оболочкой OriginOS 6.
Камеры здесь скромные: основная на 13 МП и фронтальная на 5 МП. Из других мелочей можно выделить сканер отпечатков пальцев сбоку, разъём для наушников 3,5 мм, порт USB-C, ИК-передатчик, а также защита от пыли и брызг по стандарту IP65.
Цены в Китае: от 1299 юаней (примерно 190 долларов) до1699 юаней (около 237 долларов).
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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