Представлен iQOO Z11i: доступный смартфон с 6500 мА·ч и 120 Гц

В основе процессор Snapdragon 4 Gen 2. Объём оперативной памяти до 8 ГБ, встроенной до 256 ГБ. При желании память можно расширить с помощью карты microSD.

Аккумулятор здесь на 6500 мА·ч. Зарядка поддерживается мощностью 15 Вт, также телефон может сам заряжать другие устройства. Работает смартфон на Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Камеры здесь скромные: основная на 13 МП и фронтальная на 5 МП. Из других мелочей можно выделить сканер отпечатков пальцев сбоку, разъём для наушников 3,5 мм, порт USB-C, ИК-передатчик, а также защита от пыли и брызг по стандарту IP65.

Цены в Китае: от 1299 юаней (примерно 190 долларов) до1699 юаней (около 237 долларов).