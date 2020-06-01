Представлен китайский флагманский смартфон с уникальной системой оптической стабилизации

Систему сама компания сравнивает с «кардановым подвесом» в профессиональных камерах, или, что более поэтично, с глазом хамелеона. Она смещает матрицу на угол до трёх градусов по разным осям. Система установлена в модели X50 Pro. Аппарат использует датчик изображения Sony IMX598 разрешением 48 Мп. Под «капотом» у смартфона находится процессор Snapdragon 765G. Питает устройство батарея на 4315 мАч.

Другие смартфоны в линейке лишены суперстабилизации, но тоже интересны характеристиками. X50 Pro+, например, оснащён новым датчиком изображения Samsung ISOCELL GN1 разрешением 50 Мп. Модели X50 Pro+ и X50 Pro также включают в себя перископную телефото-камеру. У младшей X50 такой функции нет.

Что касается процессора, то у X50 Pro+ установлен Snapdragon 865 с 5G-модемом. Младший X50 на платформе Snapdragon 765G Vivo называет самым тонким 5G-смартфоном в истории — его толщина составляет 7,49 мм.

Цены на модель Vivo X50 начинаются с $490, на X50 Pro — с $603, а на X50 Pro+ — с $700.