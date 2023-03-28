Представлен «монстр автономности» Honor Play 7T

Honor Play 7T оснащён 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Версия Pro получила 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+ и вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели обоих телефонов установлены основные датчики на 50 Мп, а также вспомогательные датчики глубины на 2 Мп.

Honor Play 7T питается от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт, в то время как в 7T Pro установлен аккумулятор меньшей ёмкости — 4000 мАч, но со скоростью зарядки 40 Вт.

Цены на Honor Play 7T начинаются с 1099 юаней (около 12 тысяч рублей по актуальному курсу), а на Honor Play 7T Pro — с 1499 юаней (около 17 тысяч рублей).