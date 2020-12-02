Раскрыты подробные характеристики нового процессора Qualcomm для флагманских смартфонов

За графику в чипсете отвечает GPU Adreno 660. Он обеспечивает ускоренный на 35% рендеринг, а ещё процессор получился на 20% более энергоэффективный. В состав Snapdragon 888 также входит новый цифровой сигнальный процессор (DSP) Hexagon 780. Он имеет в три раза улучшенный показатель производительности на ватт.

И главное — CPU здесь называется Qualcomm Kryo 680. Компания обещает прирост производительности на 25%. Энергоэффективность тоже улучшится на четверть. Процессор состоит из одного основного ядра Cortex-X1, трёх производительных Cortex-A78 и четырёх энергоэффективных Cortex-A55.

Для решения задач искусственного интеллекта (ИИ) в чипсет включили Qualcomm AI Engine 6-го поколения. Решение обеспечивает 26 триллионов операций в секунду (TOPS).

По слухам, новый Snapdragon 888 5G получат смартфоны Samsung Galaxy S21 и Xiaomi Mi 11.