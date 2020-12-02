Раскрыты подробные характеристики нового процессора Qualcomm для флагманских смартфонов
SoC имеет встроенный 5G-модем Snapdragon X60 и модуль FastConnect 6900 для работы в сетях Wi-Fi 6E. Чипсет располагает сразу тремя процессорами обработки изображения Qualcomm Spectra 580 CV-ISP для качественной камеры. Они теперь работают со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду, что на 35% быстрее, чем в предыдущем поколении. Благодаря этому камера смартфона сможет делать до 120 фотографий в секунду. Также устройства со Snapdragon 888 смогут снимать видео в качестве 4K на 120 FPS и фотографировать при очень плохом освещении (0,1 люкс).
Qualcomm
За графику в чипсете отвечает GPU Adreno 660. Он обеспечивает ускоренный на 35% рендеринг, а ещё процессор получился на 20% более энергоэффективный. В состав Snapdragon 888 также входит новый цифровой сигнальный процессор (DSP) Hexagon 780. Он имеет в три раза улучшенный показатель производительности на ватт.
И главное — CPU здесь называется Qualcomm Kryo 680. Компания обещает прирост производительности на 25%. Энергоэффективность тоже улучшится на четверть. Процессор состоит из одного основного ядра Cortex-X1, трёх производительных Cortex-A78 и четырёх энергоэффективных Cortex-A55.
Для решения задач искусственного интеллекта (ИИ) в чипсет включили Qualcomm AI Engine 6-го поколения. Решение обеспечивает 26 триллионов операций в секунду (TOPS).
По слухам, новый Snapdragon 888 5G получат смартфоны Samsung Galaxy S21 и Xiaomi Mi 11.