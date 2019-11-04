Представлен мощный смартфон от создателей TikTok

Устройство вышло под брендом Smartisan. Модель называется Jianguo Pro 3. Конечно же смартфон имеет предустановленное приложение TikTok (точнее его китайскую версию). Соцсеть можно запустить, просто свайпнув экран блокировки.

Работает устройство на мощном процессоре Snapdragon 855 Plus, оснащено аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, четверной камерой с датчиками изображения на 48, 13, 8 и 5 Мп. Селфи-камера у смартфона 20-мегапиксельная.

Стоимость Jianguo Pro 3 составляет примерно $412 (около 26 тысяч рублей). Он уже доступен для жителей Китая. И вероятно за пределы страны не выйдет.