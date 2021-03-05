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Сегодня в 15:20
Представлен необычный гибкий смартфон специально для фото- и видеосъёмки
Часть его дисплея с фронталкой можно загнуть назад
Тайваньская компания Compal представила необычный гибкий смартфон CHEESE специально для фото- и видеосъёмки.
В обычном состоянии аппарат похож на самый обычный смартфон. Примерно треть его корпуса можно загнуть на 180 градусов. Благодаря этому двойную фронтальную камеру можно ориентировать в другую сторону. Тыльной камеры у смартфона нет.
Compal
Когда устройство находится в сложенном состоянии, на той стороне дисплея, которая оказалась сзади, могут отображаться часы или уведомления. Управлять же смартфоном можно кнопками на боковой грани. В сложенном виде устройство даже напоминает фотоаппарат.
Стоит отметить, что Compal CHEESE — это пока лишь концепт. То есть не факт, что устройство появится на рынке в свободной продаже.