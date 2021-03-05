Представлен необычный гибкий смартфон специально для фото- и видеосъёмки

Когда устройство находится в сложенном состоянии, на той стороне дисплея, которая оказалась сзади, могут отображаться часы или уведомления. Управлять же смартфоном можно кнопками на боковой грани. В сложенном виде устройство даже напоминает фотоаппарат.

Стоит отметить, что Compal CHEESE — это пока лишь концепт. То есть не факт, что устройство появится на рынке в свободной продаже.