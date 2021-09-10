Представлен необычный круглый смартфон

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Сегодня в 16:15
Представлен необычный круглый смартфонС двумя разъёмами для наушников
Представлен Cyrcle phone 2.0 — смартфон с уникальным форм-фактором. У него есть все нужные функции, заключённые в круглый корпус.
Что интересно, дисплей у смартфона тоже круглый. Он работает под управлением операционной системы Android 10. Её оптимизировали так, чтобы на экране было видно всё главное, без каких-либо обрезок. Как уверяют разработчики, устройство удобно лежит в руке.
Ещё одна любопытная фишка — у Cyrcle phone 2.0 есть два разъёма для наушников. Другие порты можно увидеть на картинке:
Помимо этого, смартфон был изготовлен из биоразлагаемого материала на основе кукурузы, а его кнопки сделаны из переработанного полимерного материала.
Чтобы получить Cyrcle Phone 2.0, следует перейти по этой ссылке на Kickstarter.