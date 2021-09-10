Представлен необычный круглый смартфон

Что интересно, дисплей у смартфона тоже круглый. Он работает под управлением операционной системы Android 10. Её оптимизировали так, чтобы на экране было видно всё главное, без каких-либо обрезок. Как уверяют разработчики, устройство удобно лежит в руке.

Ещё одна любопытная фишка — у Cyrcle phone 2.0 есть два разъёма для наушников. Другие порты можно увидеть на картинке: