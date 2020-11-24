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Представлен новый бюджетный смартфон Xiaomi Poco M3 с батареей на 6000 мАч
И необычным блоком камеры
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Poco M3. Он получил огромный блок камеры на задней панели, батарею ёмкостью 6000 мАч и боковой сканер отпечатков пальцев.
Информацией о запуске новинки поделился Telegram-канал Equal Leaks. Итак смартфон получил 6,53-дюймовый экран разрешением FHD+. В дисплее есть вырез под фронтальную камеру на 8 Мп. Что касается системы основной камеры, то она действительно придаёт Poco M3 необычный вид. Состоит из трёх модулей: на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп.
В качестве аппаратной основы телефона выступает процессор Snapdragon 662. Предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти.
Как уже упоминалось, ёмкость аккумулятора тут достигает 6000 мАч. Есть поддержка быстрой 18-Вт зарядки. Смартфон работает под управлением Android 10 с оболочкой MIUI 12. Имеется разъём для наушников.
Цены на новинку начинаются со $149.