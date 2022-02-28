Представлен новый флагманский смартфон Honor с Google-сервисами и 100-Вт зарядкой

Смартфон оснащён изогнутым экраном и защищён от воды и пыли по стандарту IP68. Аппарат выйдет в бирюзовом, золотом, чёрном и белом цветах, а также в оранжевом (кожа).

Диагональ LTPO-дисплея тут составляет 6.81 дюйма, разрешение — 2828×1312 пикселей, а частота обновления экрана до 120 Гц. Последняя адаптивна, то есть подстраивается под показываемый контент.

Что касается камеры, то она представлена такими модулями: широкоугольным на 50 Мп, ультраширокоугольным на 50 Мп, перископным датчиком на 64 Мп и dTOF-модулем. Honor сравнила фотографии, сделанные на Honor Magic4 Pro и iPhone 13 Pro: