Представлен новый флагманский смартфон Honor с Google-сервисами и 100-Вт зарядкой

Представлен новый флагманский смартфон Honor с Google-сервисами и 100-Вт зарядкойMagic4 Pro
Смартфон оснащён изогнутым экраном и защищён от воды и пыли по стандарту IP68. Аппарат выйдет в бирюзовом, золотом, чёрном и белом цветах, а также в оранжевом (кожа).
Диагональ LTPO-дисплея тут составляет 6.81 дюйма, разрешение — 2828×1312 пикселей, а частота обновления экрана до 120 Гц. Последняя адаптивна, то есть подстраивается под показываемый контент.
Что касается камеры, то она представлена такими модулями: широкоугольным на 50 Мп, ультраширокоугольным на 50 Мп, перископным датчиком на 64 Мп и dTOF-модулем. Honor сравнила фотографии, сделанные на Honor Magic4 Pro и iPhone 13 Pro:
Фронтальная камера тут представлена двумя модулями: ультрашириком на 12 Мп и 3D-датчиком глубины.
В качестве аппаратной основы выступает, конечно, топовый Snapdragon 8 Gen 1.
Honor Magic4 Pro поддерживает быструю 100-Вт зарядку — лидер в индустрии. Смартфон может зарядиться на 50% за 15 минут.
Помимо Pro-модели в линейке есть обычный Magic4 с камерой похуже (50 Мп + 50 Мп + 8 Мп) и другими более слабыми характеристиками.
Стандартная модель Magic4 оценена в 899 евро за версию 8 ГБ + 256 ГБ. «Звезда шоу» Magic4 Pro будет стоить 1099 евро (8 ГБ + 256 ГБ).