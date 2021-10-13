Представлен новый флагманский смартфон OnePlus

Новый смартфон получил 6.62-дюймовый FHD+ AMOLED-экран частотой обновления 120 Гц и яркостью 1300 нит. В его основе лежит процессор Snapdragon 888. Камера OnePlus 9RT представлена датчиками изображения на 50 Мп, 16 Мп (ультраширик) и 2 Мп (макро). Камера тут тоже 16-мегапиксельная.

Устройство работает на батарее ёмкостью 4500 мАч, поддерживает 65-Вт зарядку. Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты. Смартфон также получил хорошую систему охлаждения c тепловой трубкой. Она на 20% эффективнее, чем у OnePlus 9.

Цены на OnePlus 9RT начинаются с 3299 юаней (около 37 тысяч рублей).