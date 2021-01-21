Представлен новый камерофон на флагманском процессоре Snapdragon 888

Отмечается, что Vivo X60 Pro+ в AnTuTu набирает более 750 000 баллов. Напомним, Snapdragon 888 — это чипсет, выполненный по 5-нм технормам с GPU Adreno 660 в составе. Благодаря этому процессору Vivo X60 Pro+ поддерживает запись видео в качестве 8K.

Vivo X60 Pro+ предлагает возможности для профессиональной съёмки. Основная камера смартфона представлена датчиком Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп, ультраширокоугольным модулем с сенсором на 48 Мп, портретным модулем на 32 Мп и перископным модулем на 8 Мп. Последний, кстати, обеспечивает 5-кратный оптический зум.

Vivo X60 Pro+ в конфигурации 8 ГБ + 128 ГБ оценён в 4998 юаней (около 57 тысяч рублей), а в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — в 5998 юаней (около 68 тысяч рублей).