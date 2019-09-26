Представлен новый китайский «убийца флагманов» OnePlus 7T

Из внешних изменений следует отметить блок основной камеры. Он стал круглым, как у Mate 30 Pro. Кроме того, в нём теперь три датчика изображения. Один на 48 Мп, второй с широкоугольной оптикой 16 Мп, а третий — телефото-сенсор на 12 Мп.

Экран у новинки стал более вытянутым по сравнению с OnePlus 7. Соотношение сторон равно 20:9. Частота обновления теперь достигает 90 Гц, как у OnePlus 7 Pro. Также дисплей обладает пиковой яркостью в 1000 кд/м2 и поддерживает HDR10+.

Ещё одно важное обновление — платформа Snapdragon 855 Plus (в OnePlus 7 Pro — Snapdragon 855).

OnePlus 7T с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить $535, с 256 ГБ — $565.