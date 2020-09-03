Представлен новый недорогой смартфон Huawei с выдвижной камерой
Huawei Enjoy 20 Plus 5G получил IPS-экран диагональю 6,63 дюйма и разрешением 1080 x 2400 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц. Фронтальная 16-Мп камера спрятана на выдвижном модуле.
Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 720, располагает 6 или 8 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти. Основная камера смартфона представлена датчиками на 48 Мп (главный), 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп (макрокамера). Питает Huawei Enjoy 20 Plus 5G аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Есть поддержка 40-Вт зарядки. У смартфона имеется 3,5-мм разъём и сканер отпечатков пальцев сбоку. Enjoy 20 Plus 5G предлагается в чёрном, голубом, зелёном и розовом цветах. Цены на смартфон начинаются с $335.
Huawei
Модель Huawei Enjoy 20 5G оснащён экраном такого же размера, но разрешением 720 x 1600 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Что касается основной камеры, то она состоит из сенсоров на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп. 8 -Мп селфи-камера расположена в вырезе в экране. Смартфон располагает аккумулятором большей ёмкости — 5000 мАч. Но зарядка тут медленнее — 10-Вт.
Huawei Enjoy 20 5G будет доступен в тех же цветах по цене от $250. Дата старта продаж в России пока неизвестна.