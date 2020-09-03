Представлен новый недорогой смартфон Huawei с выдвижной камерой

Модель Huawei Enjoy 20 5G оснащён экраном такого же размера, но разрешением 720 x 1600 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Что касается основной камеры, то она состоит из сенсоров на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп. 8 -Мп селфи-камера расположена в вырезе в экране. Смартфон располагает аккумулятором большей ёмкости — 5000 мАч. Но зарядка тут медленнее — 10-Вт.

Huawei Enjoy 20 5G будет доступен в тех же цветах по цене от $250. Дата старта продаж в России пока неизвестна.