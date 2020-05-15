Представлен новый недорогой смартфон Samsung с аккумулятором на 5000 мАч

Galaxy A21s получил экран диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+. У него есть селфи-камера на 13 Мп. В основной камере размещены датчики на 48 Мп, на 8 Мп (ультраширик) и два на 2 Мп — один для измерения глубины, а второй для макроснимков. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре частотой 2,0 ГГц. Есть варианты с 3, 4 и 6 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ постоянной.

Ёмкость аккумулятора устройства составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая 15-ваттная зарядка.

Galaxy A21s будет продаваться в чёрном, белом, синем и красном цветах. Цены на него начинаются с 200 евро (около 15,9 тысячи рублей по текущему курсу). Продажи начнутся в июне.