Представлен новый процессор для удешевления игровых смартфонов

По сути, новая платформа — младшая версия MediaTek Helio G90 для игровых устройств. Helio G70 получила два ядра Cortex-A75 с частотой до 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1,7 ГГц. Помимо этого платформа оснащена GPU Mali-G52 2EEMC2. Должны поддерживаться экраны разрешением до 2520 × 1080 пикселей. Кроме того, процессор получил технологию HyperEngine, которая повышает производительность в играх и оптимизирует расход батареи.

Helio G70 работает с оперативной памятью LPDDR4x с частотой 1800 МГц, объём которой может достигать 8 ГБ.

Судить о производительности новинки пока сложно. Нужно дождаться появления смартфонов на платформе.