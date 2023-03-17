Представлен новый процессор Snapdragon 7+ Gen 2 для не самых дорогих производительных смартфонов

Snapdragon 7+ Gen 2 обещает существенное улучшение производительности и энергоэффективности. Основное ядро ​​​​процессора Kryo работает на частоте 2,91 ГГц. Компания утверждает, что прирост производительности составит более чем на 50% по сравнению с SD7 Gen 1.

Графический же процессор Adreno может похвастаться двукратным увеличением производительности. Прирост энергоэффективности чуть скромнее — 13% в разных сценариях.

Смартфоны, работающие на новом чипсете, поступят в продажу уже в этом месяце.