Представлен новый процессор Snapdragon 7+ Gen 2 для не самых дорогих производительных смартфонов

12:36, 17 марта 2023
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Представлен новый процессор Snapdragon 7+ Gen 2 для не самых дорогих производительных смартфоновОни выйдут уже в марте
Qualcomm представила свой новый чипсет Snapdragon 7+ Gen 2 для смартфонов верхнего среднего уровня.
Фото: GSMArena
Snapdragon 7+ Gen 2 обещает существенное улучшение производительности и энергоэффективности. Основное ядро процессора Kryo работает на частоте 2,91 ГГц. Компания утверждает, что прирост производительности составит более чем на 50% по сравнению с SD7 Gen 1.
Графический же процессор Adreno может похвастаться двукратным увеличением производительности. Прирост энергоэффективности чуть скромнее — 13% в разных сценариях.
Смартфоны, работающие на новом чипсете, поступят в продажу уже в этом месяце.