Представлен новый процессор Snapdragon для недорогих игровых смартфонов

В сущности, новый чип — модернизированная версия Snapdragon 730G. Он имеет графический процессор Adreno 619, которые предлагает 10-процентный прирост производительности по сравнению с чипом в Snapdragon 730G. Также платформа получила улучшенный CPU Kryo 570, который обещает 20-процентный прирост по сравнению с предыдущим поколением.

Кроме того, Snapdragon 750G может похвастаться улучшенной на 20% работой с искусственным интеллектом (ИИ). Это влияет, например, на обработку фотографий с камеры и голосовой перевод. Также процессор оснащён функциями Snapdragon Elite Gaming, в частности может делать игры более красочными и детализированными.

В Qualcomm сообщили, что первые смартфоны на базе Snapdragon 750G выйдут к концу 2020 года. Xiaomi уже анонсировала планы по выпуску таких устройств.