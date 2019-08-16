Представлен новый смартфон Motorola One Action с экшен-камерой

Как утверждает производитель, смартфон оснащён экшен-камерой с ультрашироким объективом и углами обзора до 117 градусов. Её дополняют два датчика — основной на 12 Мп и апертурой f/1.8, а также вспомогательный на 5 Мп и апертурой f/2.2. Кроме того, устройство поддерживает технологию искусственного интеллекта, которая позволяет оптимизировать фото.

Аппарат получил 6,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и Full HD+ разрешением. Работает он на восьмиядерном процессоре, название которое компания не раскрывает, имеет 128 ГБ встроенной памяти и поддерживает расширение до 512 ГБ с помощью microSD.

Motorola One Action имеет аккумулятор ёмкостью 3500 мАч, обеспечивающий 11 часов работы в режиме просмотра видео и 47 часов в режиме прослушивания музыки. Устройство поддерживает приложение Moto Actions, позволяющее управлять смартфоном при помощи различных жестов.

Цены на Motorola One Action начинаются от 259 евро (около 18 967 рублей по текущему курсу).