Представлен новый смартфон со вторым экраном на замену фронтальной камере

Один из двух дисплеев всегда включён, другой можно активировать по желанию. Он расположен на задней панели смартфона, и потому может выполнять своеобразную роль видоискателя для селфи-съёмки. По этой причине фронтальной камеры у аппарата нет.

Оба дисплея выполнены по технологии AMOLED. Диагональ основного равна 6,42 дюйма, а второго — 5,1 дюйма.

Работает смартфон на мощнейшей платформе Snapdragon 855 Plus, имеет 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ внутренней памяти. Камера смартфона оснащена датчиками на 48, 16 и 8 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается быстрая 27-ваттная зарядка.

Стоить базовая версия смартфона 6 ГБ + 128 ГБ будет около $500.