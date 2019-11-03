Представлен новый смартфон Vivo с аккумулятором на 5000 мАч и тройной камерой

Сообщается, что новинка работает на той же платформе MediaTek Helio P65 (MT6768). Характеристики памяти у неё тоже совпадают с Y17 Neo — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной.

Экран у Vivo Y19 имеет диагональ 6,53 дюйма и разрешение 2340 х 1080 пикселей. Камера устройства тройная с датчиками изображения на 2, 8 и 16 Мп. Селфи-камера получила 16-мегапиксельный сенсор.

Смартфон работает на аккумуляторе ёмкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели аппарата.

Стоит новинка всего $200 (около 12 709 рублей). В Азии она начнёт продаваться уже 5 ноября.