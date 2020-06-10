Представлен новый смартфон Xiaomi Redmi с 5000 мАч в аккумуляторе и поддержкой NFC

Новый Xiaomi Redmi 9 оснащён экраном диагональю 6,53 дюйма и разрешением 1080 x 2340 пикселей. Смартфон работает на процессоре Mediatek Helio G80, имеет варианты с 3 ГБ + 32 ГБ и с 4 ГБ + 64 ГБ памяти. Камера у аппарата получила четыре модуля — основной на 13 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп, макро на 5 Мп и сенсор глубины на 2 Мп. Фронтальная камера одиночная — на 8 Мп.

У смартфона есть сканер отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 5020 мАч и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Смартфон оценён в $139 (примерно 9,5 тысячи рублей по текущему курсу). Появится ли он в продаже в России, пока неизвестно.