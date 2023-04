Представлен один из самых дешёвых смартфонов Nokia C12 Plus

Nokia C12 Pro — это, по сути, стандартный C12 с большей батареей (4000 мАч против 3000 мАч), а C12 Plus — это C12 Pro с другой конфигурацией памяти. Если Nokia C12 Pro выпускается в вариантах 2 ГБ/64 ГБ и 3 ГБ/64 ГБ, то Nokia C12 Plus можно купить только в одной конфигурации 2 ГБ/32 ГБ. Однако он имеет слот для карт microSD для расширения памяти до 256 ГБ.

Nokia C12 Plus уже есть на индийском веб-сайте Nokia. Для него указан некий восьмиъядерный процессор Unisoc, тот же, что в других моделях. Остальные особенности Nokia C12 Plus включают в себя 6,3-дюймовый экран HD+, 8-мегапиксельную заднюю камеру, 5-мегапиксельную переднюю камеру и Android 12 (Go Edition).

Цена Nokia C12 Plus в Индии составляет 7 999 индийских рупий (около 7,6 тысячи рублей).