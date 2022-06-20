Представлен один из самых дешёвых смартфонов Realme

Аппаратной основой Realme C30 стал процессор Unisoc T612, который изготовлен по 12-нм техпроцессу. Смартфон также получил ЖК-дисплей с разрешением HD+ и каплевидный вырез для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится всего одна 8-мегапиксельная камера в сочетании со светодиодной вспышкой.

Телефон продаётся с 2/3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, но есть слот для карт памяти microSD объеёмом до 1 ТБ. Смартфон работает под управлением облегчённой версии Android.

Есть у смартфона и минус — порт micro USB, позволяющий заряжать на мощности 10 Вт. Но всё компенсируется стоимостью. Цены на Realme C30 начинаются со 100 долларов.