Представлен Oppo K12 Plus: 6400 мАч и Snapdragon 7 Gen 3 за $ 250

Устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит. Он поддерживает широкий цветовой охват P3 и обладает частотой дискретизации касания 240 Гц.

Фотосъемка реализована с помощью двойной камеры, которая включает 50-мегапиксельный основной сенсор и 8-мегапиксельный ультраширокий объектив, дополненный 16-мегапиксельной фронтальной камерой. K12 Plus имеет батарею на 6400 мАч с поддержкой 80-ваттной проводной зарядки.

Доступный в цветах Snow Peak White и Black Basalt, Oppo K12 Plus стоит CNY 1799 (примерно $ 258) за вариант 8 ГБ/256 ГБ и CNY 2499 (примерно $ 353) за модель 12 ГБ/512 ГБ. Предзаказы уже открыты в Китае, а продажи начнутся 15 октября 2024 года.